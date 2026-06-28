Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Kadir İnanır, sinemamızın yalnızca bir yıldızı değil, bir dönemin hafızasıydı. Kimi zaman asi bir âşık, kimi zaman hakkın peşinden koşan bir Anadolu delikanlısı, kimi zaman da milyonların kalbine dokunan bir kahraman olarak çıktı karşımıza. Şimdi ise ardında unutulmaz filmler, unutulmayacak karakterler ve milyonlarca izleyicinin yüreğinde derin bir boşluk bırakarak aramızdan ayrıldı. Acı haberin ardından sanat dünyası ve sevenleri yasa boğuldu birbiri ardına taziye mesajları yayınlandı. Ancak gözler yıllarca aynı seti paylaştığı Türkan Şoray'ın mesajındaydı. Şoray'ın mesajı biraz gecikmeli geldi. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre acı haberi aldıktan sonra fenalaşan usta sanatçı, duygularını toparlayabildikten sonra dostuna veda etti. Şoray'ın şu satırları yürekleri dağladı: "Sevgili Kadir; günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi. İnanmak istemedim. Sen, bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam... Ne anılar paylaştık, ne güzel hatıralar biriktirdik film çekimlerinde... Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve Al Yazmalı'nın kalbinde yaşamaya devam edeceksin."

YERİ DOLMAYACAK

Ablası Altun Arıca'dan (95) üç gün sonra hayata veda eden usta sanatçının vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Ahmet Mekin'den Müjde Ar'a, Ediz Hun'dan Hale Soygazi'ye kadar pek çok sanatçı, İnaır'a duydukları sevgiyi ve özlemi dile getirdi:

AHMET MEKİN: "Kadir İnanır'ın vefatını öğrendiğimde son derece üzüldüm. Gençliğinden beri tanıdığım bir insandı. Kişiliğiyle, duruşuyla çok değerli bir oyuncuydu. İşine son derece disiplinle bağlıydı. Türkiye'nin sevgilisiydi. Başımız sağ olsun."

SELMA GÜNERİ: "Türk sineması büyük bir değer kaybetti. Çok önemli bir oyuncuydu, çok sevdiğim gerçek bir dostumdu. Bir efsaneydi"

MÜJDE AR: "Kadir İnanır tam bir Karadeniz erkeğiydi. Anında öfkelenir, beş dakika sonra öfkesinden eser kalmazdı. Kadir İnanır, Tarık Akan ve Türkan Şoray sinema için yaratılmış, sinema için yaşamış üstün yetenekli sanatçılardı. Kadir benim için çok kıymetli bir yol arkadaşıydı. Ne Kadir'in ne de Tarık'ın yeri dolacaktır."

İZZET GÜNAY: "Kadir İnanır çok kıymetli ve çok yetenekli bir oyuncuydu. Sinemamızın efsane isimlerindendi. Her zaman da öyle kalacak."

EDİZ HUN: "Çok büyük bir kayıp. 1970'li yıllardan sonraki en önemli aktörlerden biriydi. Doğruluktan taviz vermeyen, dik duran bir insandı."

HALE SOYGAZİ: "Onunla üç film yaptık. Sinemanın güzel günleri, güzel yıllarıydı. Türk sinemasının bir dönemine damga vurdu. Bir dönem daha kapandı."

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

Devlet Bahçeli de İnanır'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Bahçeli, "Sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu değerli eserlerle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

SON YOLCULUĞUNA BUGÜN UĞURLANIYOR

Kadir İnanır için bugün saat 13.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Usta sanatçının naaşı, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile, taziyeleri Akatlar Kültür Merkezi'nde kabul edecek.