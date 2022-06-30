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Giriş Tarihi: 30.6.2022 15:23 Son Güncelleme: 30.6.2022 15:24

Ala Geyik filmi nerede çekildi? Ala Geyik filmi oyuncuları ve konusu

Ala Geyik filmi nerede çekildi? Ala Geyik filmi oyuncuları ve konusu

Geçtiğimiz gün vefat eden Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın’ın unutulmaz yapımlarından Ala Geyik filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında. 1969 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Süreyya Duru oturuyor ve Arkın’a Mine Mutlu eşlik ediyor. Ala Geyik oyuncuları Yeşilçam’ın sevilen isimleri bir araya getiriyor. Peki, Ala Geyik filmi nerede çekildi?

Ala Geyik filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile Yeşilçam'ın sevilen yapımları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün vefat eden Cüneyt Arkın filmleri ile anılıyor. Ala Geyik oyuncuları arasında Yeşilçam'ın usta isimleri yer alıyor. Film bu gece saat 00.15'te Show TV'de olacak. Peki, Ala Geyik filmi nerede çekildi? İşte detaylar…

ALA GEYİK FİLM KONUSU

Halil'in en büyük aşkı sözlüsü Zeynep, en büyük tutkusu ise dağlarda geyik avlamaktır. Annesinin ve sözlüsünün tüm yalvarmalarına rağmen avlanmaktan vazgeçmez. Onun dağa çıktığı günlerde yörenin zalim beylerinden Karaca Ali Zeynep'e ilk görüşte sevdalanır. Gücünü kullanıp köylüleri zorlayarak Zeynep'i kendine nişanlatmayı başarır.

ALA GEYİK FİLMİ OYUNCULARI

Cüneyt Arkın

Mine Mutlu

Bilal İnci

Aliye Rona

Atıf Kaptan

Sabahat Işık

İhsan Yüze

Behçet Nacar

ALA GEYİK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ala Geyik filminin çekimleri Antalya dağlarında gerçekleşmiştir.

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Ala Geyik filmi nerede çekildi? Ala Geyik filmi oyuncuları ve konusu
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