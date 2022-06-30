Ala Geyik filmi nerede çekildi? Ala Geyik filmi oyuncuları ve konusu

ALA GEYİK FİLM KONUSU

Halil'in en büyük aşkı sözlüsü Zeynep, en büyük tutkusu ise dağlarda geyik avlamaktır. Annesinin ve sözlüsünün tüm yalvarmalarına rağmen avlanmaktan vazgeçmez. Onun dağa çıktığı günlerde yörenin zalim beylerinden Karaca Ali Zeynep'e ilk görüşte sevdalanır. Gücünü kullanıp köylüleri zorlayarak Zeynep'i kendine nişanlatmayı başarır.