Ala Geyik filmi nerede çekildi? Ala Geyik filmi oyuncuları ve konusu

Ala Geyik filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile Yeşilçam'ın sevilen yapımları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün vefat eden Cüneyt Arkın filmleri ile anılıyor. Ala Geyik oyuncuları arasında Yeşilçam'ın usta isimleri yer alıyor. Film bu gece saat 00.15'te Show TV'de olacak. Peki, Ala Geyik filmi nerede çekildi? İşte detaylar…
ALA GEYİK FİLM KONUSU
Halil'in en büyük aşkı sözlüsü Zeynep, en büyük tutkusu ise dağlarda geyik avlamaktır. Annesinin ve sözlüsünün tüm yalvarmalarına rağmen avlanmaktan vazgeçmez. Onun dağa çıktığı günlerde yörenin zalim beylerinden Karaca Ali Zeynep'e ilk görüşte sevdalanır. Gücünü kullanıp köylüleri zorlayarak Zeynep'i kendine nişanlatmayı başarır.