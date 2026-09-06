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Giriş Tarihi: 6.09.2026 11:08

Alacak kavgası 2 can aldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Alacak kavgası 2 can aldı
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İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı kırsalında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın sahibinin oğlu olduğu belirtilen İlker Enes Arı ile aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan kişiler Tahtaköprü Barajı kırsalında buluştu. Arazide bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, İlker Enes Arı ile yanında bulunan Abdulkadir Yeter ve Serkan Arı'ya silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlker Enes Arı ile Abdulkadir Yeter'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan Serkan Arı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

#İSLAHİYE #GAZİANTEP

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Alacak kavgası 2 can aldı
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