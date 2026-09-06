Alacak kavgası 2 can aldı

İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajı kırsalında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Hassa ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın sahibinin oğlu olduğu belirtilen İlker Enes Arı ile aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan kişiler Tahtaköprü Barajı kırsalında buluştu. Arazide bir araya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kimlikleri henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, İlker Enes Arı ile yanında bulunan Abdulkadir Yeter ve Serkan Arı'ya silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İlker Enes Arı ile Abdulkadir Yeter'in hayatını kaybettiği belirlendi. İki kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan Serkan Arı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.