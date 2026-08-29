Alacak meselesi kanlı bitti

Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silah, taş ve sopalı kavgada Yusuf Özkan ve Yasin Özkaplan yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olay, önceki gün Bostancık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sıva ustası olan Yusuf Özkan, sıva işlerini yaptığı Özkaplan ailesinden uzun süredir ücretini alamadı. Aralarında husumet bulunan taraflar, bir petrol istasyonu önünde buluşmak üzere sözleşti. Daha sonra iki ayrı araçla olay yerine gelen taraflar arasında silah, bıçak, taş ve sopalı kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada taraflar ayrıldı. Yapılan kontrolde Yusuf Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Yasin Özkaplan da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör