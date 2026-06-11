Alacak meselesinde kan aktı! 2 kişi ağır yaralandı

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı olayda M.D. ile U.K.K. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.