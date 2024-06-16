Alacak verecek davası hastaneyi kurşunlattı

İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye 2 kişinin 7 el ateş edip kaçtığı olayın ardından 1 milyon dolarlık hastane satışı anlaşmazlığı çıktı. Hastane sahibi Ş.G. ve estetik cerrah Mirza Y. hastanenin satışı için protokol imzaladı. Mirza Y, Ş.G'ye 950 bin dolar ödeme yaptı. Ş.G, daha sonra satıştan vazgeçti. 8 Haziran günü 4 kişilik grup, hastane müdürünü tehdit etti. Tehdit eden grup ihbar üzerine karakola götürülerek ifadeleri alındı. Çalışmaların sürdüğü sırada 12 Haziran sabahı bu kez silahlı saldırı düzenlendi. Ş.G; polise verdiği ifadede doktor Mirza Y. ile aralarındaki hastane anlaşmazlığı yüzünden olayın gerçekleşmiş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.