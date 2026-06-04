Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek davası silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 3 yaralı
Giriş Tarihi: 4.06.2026 15:43

Alacak verecek davası silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 3 yaralı

Mardin Kızıltepe ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada ikisi ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Alacak verecek davası silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 3 yaralı
  • ABONE OL

Kızıltepe ilçesi merkez Ersoylu Mahallesinde öğleden sonra meydana gelen ve iddiaya göre alacak verecekten kaynaklı çıkan silahlı kavgada ikisi ağır 4 kişi yaralandı. 112 Acil yardım merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi. Yaralılar 42 yaşındaki H.Çin, 53 yaşındaki Ş.Çin, 30 yaşındaki M.A.Sarıboğa ile 32 yaşındaki M.A. Sarıboğa sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kızıltepe Devlet Hastanesi ile Özel Cihanpol Hastanesine sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan 32 yaşındaki M.A.Sarıboğa'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve hayatını kaybettiği diğer ağır yaralı 42 yaşındaki H.Çin'in ise entube edildiği öğrenildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#MARDİN #KIZILTEPE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Alacak verecek davası silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA