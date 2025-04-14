Alacak verecek husumeti araç içinde infazla bitmiş

Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde 5 Şubat Çarşamba günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Polisi arayan bir kişi camı kırık bir otomobilin park halinde çalışır vaziyette durduğu ihbarında bulundu. Olay yerine gelerek otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, şoför koltuğunda oturan kişinin tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Araçta 9 mm çapında 3 mermi kovanı bulunurken, cansız bedeni bulunan kişinin Baran Ulusoy olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından başlattıkları çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleriyle cinayetin işlendiği aracı takibe aldı. Geriye dönük izlemelerde otomobilin 4 Şubat saat 21.20 sıralarında Galata Köprüsü'nden geçerek Fatih'e gittiği, ardından 00.26 sıralarında olay yerinde durduğu belirlendi. Aracın arka koltuğundan inen şüphelinin ön koltuğa geçtiği ve saat 01.00 sıralarında olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda, silah kullanıp cinayet işlediği tespit edilen H.Y.'nin (43) de aralarında bulunduğu 3'ü yaşı küçük 5 şüpheliyi Esenyurt ve Fatih'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Y.'nin poliste daha önceden 18 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği tespit edilirken, şüpheliler adliyeye sevk edildi.