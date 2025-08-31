Alacak verecek kavgası cinayetle sonuçlandı!

Korkunç cinayet Side Mahallesi'nde evde meydana geldi. Aralarında alacak verecek meselesi bulunan Paşa G. ile Aytunç Keskin arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Paşa G. yanındaki silahla Keskin'e ateş etti. Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Aytunç Keskin, yaralı olarak kaçmaya çalıştı. Ancak birkaç merdivenlerden inerken kan kaybından hareketsiz kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aytunç Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi öğrenen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cinayet zanlısı Paşa G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.