Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 3.01.2026 14:30

Kayseri’de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., yanında bulunan silahla Sami B. ve M.B.'ye ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı muayenede Sami B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Sami B'nin cenazesi ise otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olaydan sonra kaçan A.Ç'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

