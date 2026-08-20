Alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da Mehmet Nuri A., alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan kişi ile oğlunu silahla vurarak öldürdü. Zanlı vurduğu şahsın eşini de ağır yaraladı. Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Nuri A. (46) alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aytekin Fil'in (53) işyerine gitti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belindeki tabancayı çıkaran Mehmet Nuri A., Aytekin ile eşi Neslihan Fil'i (48) vurup işyerinden çıktı. Aracına binmek isteyen Mehmet Nuri A.'ya müdahale eden Fil çiftinin oğlu Sinan Fil (30), şüphelinin hafif ticari aracına bindi. İkili arasında araç seyir halindeyken süren arbede sırasında Mehmet Nuri A., Sinan Fil'i başından tabancayla vurdu. Şüpheli, Fil'in içinde bulunduğu aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aytekin Fil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelinin bıraktığı aracın içerisindeki Sinan Fil'in de hayatını kaybettiği belirlendi. Tedaviye alınan Neslihan Fil'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör