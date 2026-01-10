Alacak-verecek meselesi kanlı bitti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Memnuniye Mahallesi Muhtarı Mehmet A. (44) ile C.B. (38) ve C.O.B. (34) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı.

MUHTAR YARALANDI

Karşılıklı ateş edilmesi sonucu mahalle muhtarı Mehmet A. kol ve göğüs bölgesinden vurularak ağır yaralandı. Olayda C.B. isimli şahıs ise ayak topuğundan yaralandı. Silah sesleri üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahalle muhtarı Mehmet A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.