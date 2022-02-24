Alacak verecek meselesi pompalı cinayetiyle bitti

Pendik Kurtköy Mahallesinde 12 Şubat 2022 günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Hıdır Yılmaz'ın çalıştığı iş yerine iddiaya göre daha önceden aralarında borç meselesi olan alacaklıları geldi. Gelen 5 kişi ile bir süre konuştular ardından tartışma çıktı. Çıkan tartışmada iddiaya göre Adnan E. yanında getirdiği pompalı tüfekle Yılmaz2ı yaraladı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

9 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Hıdır Yılmaz Hastaneye kaldırıldı. Ancak olaydan 9 gün sonra 21 Şubat'ta hastanede hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalarında şüphelilerin kimliklerini tek tek tespit etti.



Hıdır Yılmaz

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Çalışmaların devamında olayda silah kullandığı tespit edilen ve 2 adet aranması olan Adnan E. ile 14 suç kaydı olan Alper E., 28 suç kaydı olan Burhan K., 7 kaydı olan Yusuf A. ve Emre B. Pendik ve Malltepe ilçelerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞLER

Şüpheliler emniyetteki Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken olayı alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdikleri öne sürüldü.