Alacak-verecek tartışması can aldı: 21 Yaşındaki genç hayatını kaybetti

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde alacak meselesi nedeniyle yaşanan silahlı olay ölümle sonuçlandı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki Enes Eren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Ören beldesinde meydana geldi. İddiaya göre Giresun'da oto tamirciliği yaptığı öğrenilen Ş.K. (29), alacağını tahsil etmek amacıyla beldeye geldi.

Yaklaşık 5 ay önce babasını kaybeden Enes Eren'den, babasından kalan oto tamiri borcunu istediği öne sürülen Ş.K. ile genç arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Tarafların bir otomobil içerisinde gerçekleştirdiği görüşmenin büyümesi üzerine araçta bulunan ve Ş.K.'ye ait olduğu belirtilen tabanca ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği Enes Eren ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Eynesil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Ş.K.'nin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken, silahın kazara mı yoksa tartışma sırasında mı ateş aldığına ilişkin detayların yürütülen inceleme sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.