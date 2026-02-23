Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek tartışması cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 23.02.2026

Alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Antalya'da Yücel Namık Kiriş (69), alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Yakup Önal'ı (52) tabancayla öldürüp kaçtı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Korkunç cinayet dün saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 1'inci katında, kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda meydana geldi. Yakup Önal ile Yücel Namık Kiriş arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yücel Namık Kiriş yanındaki tabancayla Önal'a 3 el ateş etti. İhbarla gelen ekipler, Yakup Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cinayetin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

