Alacak verecek tartışması kanlı bitti

Kayseri'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki genç öldü, kardeşi yaralandı. Olaydan sonra dağlık alana kaçan cinayet zanlısını intihar girişiminden Jandarma vazgeçirdi. Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde önceki gün iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.



Sami Benli

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç., yanında bulunan silahla Sami Benli (24) ve kardeşi M.B.'ye ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan muayenede Sami Benli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan kardeşi M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra dağlık araziye kaçan A.Ç.'yi çembere alan jandarma teslim ol çağrısı yaptı. Suç aleti silahı başına dayayan A.Ç., 1 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.