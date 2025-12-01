Haberler Yaşam Haberleri Alacak verecek yüzünden iki gurup arasındaki tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 8 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 1.12.2025 15:38

Alacak verecek yüzünden iki gurup arasındaki tartışma bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 8 kişi yaralandı

İstanbul Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Çınar Mahallesi 1426. Sokakta meydana geldi. Alacak verecek meselesi olan iki grup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İş yerinde başlayan kavga sokağa taşındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kavgada 2 kişinin silahla, 6 kişinin ise bıçakla yaralandığı belirlenen 8 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan kavgaya karışan diğer kişiler ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

