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Giriş Tarihi: 12.07.2026 16:12

Alanya motosiklet kazası sonucu ölen sağlık çalışanı Özgür Metin'e son görev

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde kullandığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybeden sağlık çalışanı Özgür Metin, görev yaptığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Alanya motosiklet kazası sonucu ölen sağlık çalışanı Özgür Metin’e son görev
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Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Özgür Metin için, meslek hayatını sürdürdüğü hastanenin bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Metin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve çok sayıda seveni katıldı.

Törende konuşan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, yaşanan kaybın hastane ailesini derinden etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Acımız çok büyük. Değerli çalışma arkadaşımız Özgür Metin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Hastane bahçesindeki törenin ardından Özgür Metin'in naaşı, dualar ve helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

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Alanya motosiklet kazası sonucu ölen sağlık çalışanı Özgür Metin'e son görev
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