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Giriş Tarihi: 18.2.2022 14:05 Son Güncelleme: 18.2.2022 14:11

Alanya'da 26 yıldır kayıp kardeşleri için dava açtılar

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 26 yıldır kayıp kardeşleri için dava açtılar

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 1996 yılından bu yana kardeşleri kayıp olan Ercan Özdemir için esnaf olan ağabeyleri Selim ve Ali Özdemir, Alanya 2’nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtılar. Kardeşlerin açtığı davanın hakim tarafından reddine karar verildi.

Alanya Adliyesi 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya Selim ve Ali Özdemir katıldılar. Duruşmada konuşan Selim ve Ali Özdemir, 1996 Kasım ayında evden ayrılan 1972 doğumlu Ercan Özdemir'den o günden bu yan bir daha haber alamadıklarını söylediler. Özdemir kardeşler, "Kendisinin psikolojik rahatsızlıkları vardı. Kardeşimiz hakkında savcılığa başvuruda bulunduk. Aynı zamanda kayıp ilanı verdik. Ancak belirtmiş olduğumuz tarihten beri kendisinden haber alamıyoruz. Kardeşimizin öldüğünü düşünüyoruz. Bu nedenle gaipliğine karar verilmesini istiyoruz" dediler. Mahkeme iş yoğunluğu nedeniyle bir ay içinde açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi.

"KARDEŞİMİZ 50 YAŞINDA OLACAK"

Kayıp kardeşlerinden ümidini kesen Ali ve Selim Özdemir ise Ercan Özdemir'in bu zamana kadar bulunmadığını belirterek, "Kardeşimiz 24 yaşında kayboldu. Yaşasaydı şu anda 50 yaşında olacaktı. Devletimiz ne derse onu yapacağız.

Daha evvel Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na bildirimde bulunduk" diye konuştular.

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Alanya'da 26 yıldır kayıp kardeşleri için dava açtılar
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