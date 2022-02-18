Alanya’da 26 yıldır kayıp kardeşleri için dava açtılar

Alanya Adliyesi 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen ilk duruşmaya Selim ve Ali Özdemir katıldılar. Duruşmada konuşan Selim ve Ali Özdemir, 1996 Kasım ayında evden ayrılan 1972 doğumlu Ercan Özdemir'den o günden bu yan bir daha haber alamadıklarını söylediler. Özdemir kardeşler, "Kendisinin psikolojik rahatsızlıkları vardı. Kardeşimiz hakkında savcılığa başvuruda bulunduk. Aynı zamanda kayıp ilanı verdik. Ancak belirtmiş olduğumuz tarihten beri kendisinden haber alamıyoruz. Kardeşimizin öldüğünü düşünüyoruz. Bu nedenle gaipliğine karar verilmesini istiyoruz" dediler. Mahkeme iş yoğunluğu nedeniyle bir ay içinde açıklanmak üzere davanın reddine karar verdi.

"KARDEŞİMİZ 50 YAŞINDA OLACAK"

Kayıp kardeşlerinden ümidini kesen Ali ve Selim Özdemir ise Ercan Özdemir'in bu zamana kadar bulunmadığını belirterek, "Kardeşimiz 24 yaşında kayboldu. Yaşasaydı şu anda 50 yaşında olacaktı. Devletimiz ne derse onu yapacağız.



Daha evvel Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na bildirimde bulunduk" diye konuştular.