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Giriş Tarihi: 11.07.2026 14:26

Alanya'da 33 yaşındaki iki çocuk annesi 16 gündür kayıp

Antalya’nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Jessika Yelboğa, 24 Haziran'dan bu yana kayıp. Yaklaşık 16 gündür kendisinden haber alınamayan genç kadını arama çalışmaları sürüyor.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da 33 yaşındaki iki çocuk annesi 16 gündür kayıp
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2 çocuk annesi 33 yaşındaki Jessika Yelboğa, en son Mahmutlar Mahallesi'ndeki Üçgen Park çevresinde görüldü. Kaybolduğu ilk gece ise sahil bölgesinde görüldüğüne yönelik bilgiler olduğu öğrenildi. Ailesi, kaybolduğu günden bu yana Jessika Yelboğa'dan hiçbir haber alamadıklarını belirtti. Yakınlarının verdiği bilgiye göre kaybolduğu sırada yanında cep telefonu ve para bulunmuyordu. Ayrıca son günlerde ruhsal durumunun iyi olmadığı ifade edildi. Jessika Yelboğa'nın bulunabilmesi için çalışmalar devam ederken, kendisini gören veya nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, en yakın emniyet birimine veya ailesine bilgi vermeleri istendi.

Ailesi, bilgi sahibi olanların ayrıca 0541 491 47 57 numaralı telefondan da kendilerine ulaşabileceklerini belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek istedi.

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Alanya'da 33 yaşındaki iki çocuk annesi 16 gündür kayıp
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