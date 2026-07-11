Alanya’da 33 yaşındaki iki çocuk annesi 16 gündür kayıp

2 çocuk annesi 33 yaşındaki Jessika Yelboğa, en son Mahmutlar Mahallesi'ndeki Üçgen Park çevresinde görüldü. Kaybolduğu ilk gece ise sahil bölgesinde görüldüğüne yönelik bilgiler olduğu öğrenildi. Ailesi, kaybolduğu günden bu yana Jessika Yelboğa'dan hiçbir haber alamadıklarını belirtti. Yakınlarının verdiği bilgiye göre kaybolduğu sırada yanında cep telefonu ve para bulunmuyordu. Ayrıca son günlerde ruhsal durumunun iyi olmadığı ifade edildi. Jessika Yelboğa'nın bulunabilmesi için çalışmalar devam ederken, kendisini gören veya nerede olduğuna dair bilgi sahibi olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, en yakın emniyet birimine veya ailesine bilgi vermeleri istendi.

Ailesi, bilgi sahibi olanların ayrıca 0541 491 47 57 numaralı telefondan da kendilerine ulaşabileceklerini belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek istedi.