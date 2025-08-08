Alanya’da acı olay! Kalp krizi geçiren Rus kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi'nin Mahmutlar Mahallesi' nde tatil yapan 70 yaşındaki Rus turist Galina Tatonkina, sahilde güneşlenirken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

OLAY MAHMUTLAR MAHALLESİ'NDE MEYDANA GELDİ

Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir otelde tatil yapan 70 yaşındaki Rus uyruklu kadın turist Galina Tatonkina otelin sahil kısmında güneşlenirken aniden fenalaştı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tatonkina'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Galina Tatonkina, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tatonkina'nın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.