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Giriş Tarihi: 4.07.2026 10:42

Alanya’da akılalmaz olay! Yedi içti hesabı ödemeden çıktı: Kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli yakalandı!

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Bir işletmede yemek yedikten sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp hesabı ödemeden çıktı. O şüpheli, JASAT ekiplerince kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

İHA
Alanya’da akılalmaz olay! Yedi içti hesabı ödemeden çıktı: Kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli yakalandı!
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Olay, Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede yemek yiyen bir kişi, daha sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak hesap ödemeden iş yerinden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASI ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. JASAT ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için araştırma yapıldı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin M.S.A. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ALANYA #ANTALYA

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Alanya’da akılalmaz olay! Yedi içti hesabı ödemeden çıktı: Kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli yakalandı!
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