Alanya’da akılalmaz olay! Yedi içti hesabı ödemeden çıktı: Kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli yakalandı!

Olay, Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede yemek yiyen bir kişi, daha sonra kendisini jandarma personeli olarak tanıtarak hesap ödemeden iş yerinden ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASI ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ



Olayın basına yansımasının ardından harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda çalışma başlattı. JASAT ekipleri tarafından güvenlik kamerası görüntüleri incelendi, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için araştırma yapıldı.

KISKIVRAK YAKALANDI



Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelinin M.S.A. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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