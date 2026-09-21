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Giriş Tarihi: 21.09.2026 18:43

Alanya’da alkol kavgası: 1 kişi bıçaklandı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir markette alkol çalmaya çalıştığı iddia edilen M.A., çalışanların müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Yaklaşık 10-15 dakika sonra 2 kardeşiyle birlikte markete geri dönen M.A., çıkan arbede sırasında çalışan Ş.İ.'yi (24) sırtından bıçakladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden M.A. ve kardeşi H.A. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da alkol kavgası: 1 kişi bıçaklandı!
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Olay, dün Okurcalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. İddiaya göre M.A., markette bulunan içecek dolabından alkol çalmaya çalıştı. Durumu fark eden market çalışanları, M.A.'ya müdahale ederek marketten uzaklaştırdı. Yaklaşık 10-15 dakika sonra M.A., kardeşleri A.A. ve H.A. ile birlikte markete geri döndü. Burada şüpheliler ile market çalışanları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olay sırasında Ş.İ., sırtından bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralanan Ş.İ. ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden M.A. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#ALANYA #ANTALYA

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Alanya’da alkol kavgası: 1 kişi bıçaklandı!
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