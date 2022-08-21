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Giriş Tarihi: 21.8.2022 15:57 Son Güncelleme: 21.8.2022 16:07

Alanya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde seyir halindeki otomobil ambulansa çarpması sonucunda araç takla atarken ambulans yan yatarken kazada 3 kişi yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde saat 01:00 sıralarında meydana gelen kazada H.K. (34) idaresindeki ambulans, aynı istikamette B.D.(21) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yan yatarken, otomobil ise kontrolden çıkarak takla atarak durabildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü H.K. ambulansta bulunan hasta yakını K.K. ve sağlık personeli M.S. çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü B.D. savcı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Alanya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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