Alanya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde saat 01:00 sıralarında meydana gelen kazada H.K. (34) idaresindeki ambulans, aynı istikamette B.D.(21) idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yan yatarken, otomobil ise kontrolden çıkarak takla atarak durabildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü H.K. ambulansta bulunan hasta yakını K.K. ve sağlık personeli M.S. çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü B.D. savcı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.