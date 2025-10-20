Alanya’da anestezi uzmanı göz yaşlarıyla uğurlandı

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık çalışanı Hakan Ünal'ın vefat haberiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Görevine olan bağlılığı, mesleki titizliği ve insan ilişkilerindeki samimiyetiyle tanınan Ünal Türkiye'de yaşanan Büyük depremde UMKE'de gönüllü olarak görev yaparken hem mesai arkadaşlarının hem de hastalarının gönlünde iz bırakmıştı. Hakan Ünal evli ve 2 erkek çocuğu olduğu belirtildi.

BAŞHEKİM ÜNAL'IN AİLESİ BİZLERE EMANET

Anestezi Uzmanı Hakan Ünal için bu sabah Başhekimlik önünde tören düzenlendi. Törene Ünal'ın eşi Ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşma yapan. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş "Kıymetli çalışma arkadaşımız Hakan Ünal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eşi ve çocukları bundan sonra bize emanet. Onların her türlü ihtiyaçlarını bizler karşılayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.

CENAZESİ KONYA'NIN ILGIN İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Anestezi Teknikeri olarak görev yapan merhum Hakan Ünal'ın cenazesi Konya İli Ilgın İlçesinde toprağa verilecek.