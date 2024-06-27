Haberler Yaşam Haberleri Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Giriş Tarihi: 27.6.2024 21:09 Son Güncelleme: 27.6.2024 21:31

Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Alanya’da 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Mehmet T. (42) hayatını kaybetti.  Yaralanan 2 kişi  tedavi altına alınırken şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Antalya'nın Alanya İlçesi Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi arasında tartışma çıktı. Şahıslardan birisi belinden çıkarttığı bıçak ile tartıştığı 3 kişiyi farklı yerlerinden bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane tedavi altına alındı. Yaralılardan 42 yaşındaki Mehmet T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Karnından yaralanan kardeşi Hüseyin T, ve hafif yaralanan Abdullah S.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olayın şüphelisi kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA