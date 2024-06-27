Alanya’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Olay, Antalya'nın Alanya İlçesi Tosmur Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 4 kişi arasında tartışma çıktı. Şahıslardan birisi belinden çıkarttığı bıçak ile tartıştığı 3 kişiyi farklı yerlerinden bıçakladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastane tedavi altına alındı. Yaralılardan 42 yaşındaki Mehmet T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Karnından yaralanan kardeşi Hüseyin T, ve hafif yaralanan Abdullah S.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olayın şüphelisi kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.