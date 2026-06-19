Alanya’da bulduğu çantayı boşaltıp denize atan şahıs tutuklandı

Antalya'nın Alanya İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokaklarda atık toplayarak geçimini sağlayan Vedat D. (62), yolda bir kadına ait kayıp çantayı buldu. İddiaya göre çanta içerisindeki cep telefonunu ve paraları alan şüpheli, daha sonra boş kalan çantayı denize atarak gözden kayboldu. Çantasını kaybeden Türk vatandaşı kadının durumu polise bildirmesi üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen polis ekipleri, çantayı alan kişinin Vedat D. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı fiziki takip sonucu şüpheli Vedat D., sahil kenarında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör