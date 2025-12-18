Alanya’da dehşet saçan dayı tutuklandı

Olay, 11 Aralık tarihinde Alanya'da aynı emlak danışmanlık şirketinde ortak olan dayı ile iki yeğeni arasında bir süredir devam ettiği iddia edilen anlaşmazlık yüzünden kanlı bir hesaplaşmaya dönüşmüştü. İki farklı noktada meydana gelen saldırılarda yeğeni Deniz Şişmanı başından vurarak hayatını kaybederken, diğer yeğeni Mehmet İbrahim Şişman'ı ağır yaralamıştı. Ofis içersinde eniştesinide ayaklarından vurarak yaralayan, saldırgan dayı İlhan S. kendi yaşamına son vermek istemişti. Ağır yaralanan dayı İlhan S. Özel Hastanede tedavi altına alınmıştı.

Alanya Adliyesine tedavi olduğu Özel hastaneden ambulansla polis gözetiminde götürülen şüpheli dayı İlhan S. protocol Adliye kapısında nöbetçi cumhuriyet savcılığınca ifadesi alındı. Yaklaşık 1,5 saat süren ifadesinde kendisine haksızlık yapıldığını ölen yeğeni Deniz Şişmanı öldürmek istemediğini bir anlık sinirlendiğini pişman olduğunu söyledi. Dayı İlhan S. yakın akrabayı Kasten Öldürmekten ve 2 kişiyi yaralama suçundan. Alanya Nöbetci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanma kararı verildi.

HASTANEDE POLİS GÖZETİMİNDE TEDAVİ EDİLECEK

Alanya Nöbetci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama kararı verilen dayı İlhan S. Polis gözetiminde Tedavisi tamamlanınca Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderilecek.