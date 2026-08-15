Alanya’da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Alanya'da dün akşam Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gençten haber alamayan çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin denizde kaybolduğu değerlendirilen noktada geniş çaplı bir arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Uzun süren yoğun arama çalışmalarının ardından Ömer Faruk Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Güral'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.