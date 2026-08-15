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Giriş Tarihi: 15.08.2026 14:01

Alanya’da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp kaybolan 19 yaşındaki genç, ekiplerin aramaları sonucu ölü olarak bulundu.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Alanya'da dün akşam Galip Dere Plajı'nda meydana geldi. 19 yaşındaki Ömer Faruk Güral serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra gençten haber alamayan çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler, gencin denizde kaybolduğu değerlendirilen noktada geniş çaplı bir arama ve kurtarma çalışması başlattı.

Uzun süren yoğun arama çalışmalarının ardından Ömer Faruk Güral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılan Güral'ın cenazesi, olay yerindeki ilk incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ANTALYA #ALANYA #SAHİL GÜVENLİK

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Alanya’da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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