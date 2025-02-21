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Giriş Tarihi: 21.2.2025 16:38 Son Güncelleme: 21.2.2025 17:18

Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda kaza meydana geldi. Mehmet Yöntem idaresindeki motosiklet, yol kenarında park halindeki araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen S.S. kontrolündeki motosiklet, devrilen diğer motosiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yöntem doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan S.S'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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