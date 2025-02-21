Alanya’da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolunda kaza meydana geldi. Mehmet Yöntem idaresindeki motosiklet, yol kenarında park halindeki araca çarptı. Bu sırada arkadan gelen S.S. kontrolündeki motosiklet, devrilen diğer motosiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yöntem doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan S.S'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.