Alanya’da feci kaza! 26 yaşındaki genç yaşamını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi Çıplaklı Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen kaza, 20 Şubat akşamı saat 21.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre otomobil, kavşakta kırmızı ışıkta geçti ve motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Emre Bilen yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yol kenarında yapılan genç sürücü, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 26 yaşındaki Bilen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kaza sonrası otomobil sürücüsü R.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Emre Bilen'in cenazesinin bu gün öğle namazına müteakip Cikcilli Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.