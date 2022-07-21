Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da feci kaza: 3 İsveç vatandaşı yaralandı
Giriş Tarihi: 21.7.2022 18:39 Son Güncelleme: 21.7.2022 19:08

Alanya’da feci kaza: 3 İsveç vatandaşı yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada  İsveçli aileden 3 kişi yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: 3 İsveç vatandaşı yaralandı

Kaza Payallar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Halil G. (52) idaresindeki 07 AVM 782 plakalı otomobil ile Hikmet Y. (59) idaresindeki 07 NTE 65 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada İsveç uyruklu Patric Michael Kareem (15), John Gabriel (50) ve Sham Barson (66) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Alanya’da feci kaza: 3 İsveç vatandaşı yaralandı
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