Alanya’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde kazada E.Ç. idaresindeki motosiklet ile otomobil, şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, araç adeta hurda yığınına döndü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın meydana geldiği anda çıkan yüksek ses çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.Ç ye müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü E.Ç. hayatını kaybettiği belirtildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.