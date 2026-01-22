Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.01.2026 14:35

Alanya’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ilçeyi yasa boğdu. Yangılı Mevkii’nde yaşanan kazada, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu genç sürücü yaşamını yitirdi.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Antalya'nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi'nde kazada E.Ç. idaresindeki motosiklet ile otomobil, şiddetli şekilde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken, araç adeta hurda yığınına döndü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazanın meydana geldiği anda çıkan yüksek ses çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü E.Ç ye müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motosiklet sürücüsü E.Ç. hayatını kaybettiği belirtildi. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz