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Giriş Tarihi: 1.08.2026 11:01

Alanya’da FETÖ üyesi kadın yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi kadın Avrupa’ya kaçmadan yakalanarak tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da FETÖ üyesi kadın yakalandı
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Alanya'da Fetullaçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kadın Ş.Y.'nin (46) Edirne'den Avrupa'ya kaçacağı istihbaratının alınması üzerine yakalama kararının çıkması üzerine Alanya polis ekipleri FETÖ üyesi kadını ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ üyesi kadın savcılıkta ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 30 dakika süren ifadesinin ardından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.

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Alanya’da FETÖ üyesi kadın yakalandı
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