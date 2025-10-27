Alanya’da gıda denetimi: İki işletme mühürlendi!

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaptığı kontrollerde, 20 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve son kullanma tarihi silinmiş Türk kahvesi ile açıkta satılan lokumlar bulundu.
Öte yandan, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir markette ise kokmuş ve çürümüş yumurtaların satışa sunulduğu ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, hijyen ve gıda güvenliği standartlarını hiçe saydıkları gerekçesiyle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu iki işletmeyi iki gün süreyle mühürledi.