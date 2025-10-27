Alanya’da gıda denetimi: İki işletme mühürlendi!

Öte yandan, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir markette ise kokmuş ve çürümüş yumurtaların satışa sunulduğu ortaya çıktı. Zabıta ekipleri, hijyen ve gıda güvenliği standartlarını hiçe saydıkları gerekçesiyle ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu iki işletmeyi iki gün süreyle mühürledi.