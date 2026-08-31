Alanya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında kalıp malzemelerini taşıyan 45 yaşındaki Yavuz Özbek, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu beton zemin düştü. Çevredeki diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yavuz Özbek, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!