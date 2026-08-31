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Giriş Tarihi: 31.08.2026 14:48

Alanya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya’da ikinci katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Olay Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın ikinci katında kalıp malzemelerini taşıyan 45 yaşındaki Yavuz Özbek, bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu beton zemin düştü. Çevredeki diğer işçilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özbek, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Yavuz Özbek, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#ALANYA

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Alanya’da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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