Alanya’da iş yeri kurşunlayan şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir işyerine silahla kurşun yağdırıldı. Olayın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde işyerini kurşunladığı belirlenen 23 yaşındaki B.D., ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Şüpheli B.D., "Geceleyin ruhsatsız ateşli silah kullanmak suretiyle korku ve panik yaratmak" suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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