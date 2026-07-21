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Giriş Tarihi: 21.07.2026 10:16

Alanya’da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı

Antalya’da hava sıcaklıklarının ortalama 41 derecenin üstüne çıkmasının ardından jandarmadan timleri 7 gün 24 saat aralıksız ormanlık alanlarda yoğun kontrol altında tutuyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı
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Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, yaz mevsiminde artan orman yangını riskine karşı ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangına hassas bölgelerde denetim ve devriye faaliyetleri aralıksız sürdürerek orman yangınlarına karşı önlem alıyor. Denetimlerde asayiş ve trafik timleri tarafından araç, motosiklet ve yaya devriyeleriyle gerçekleştirilen kontrollerde araç içleri de sıkı şekilde aranıyor.

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Ekipler nem oranının da yüzde 10'lara düştüğüne dikkat çekerek ormanlık alanlarda en küçük ihmale karşı en sıkı önlemler aldıklarını kaydetti. Denetimleri aralıksız süreceğine vurgu yapan görevliler, "Denetimlerde genel asayişin sağlanması, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek risk unsurlarının tespit edilmesi, şüpheli şahıs ve araçların kontrolü ile vatandaşların alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler icra edilmektedir." denildi. Tarım ve Orman Bakanlığı jandarmanın Türkiye genelinde yaptığı uygulama ile yaşanacak olumsuzların önüne geçildiğini kaydetti.

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Alanya’da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı
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