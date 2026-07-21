Alanya’da jandarma ekipleri ormanlık alanlarda yangın denetimi yaptı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, yaz mevsiminde artan orman yangını riskine karşı ormanlık alanlar, mesire yerleri ve yangına hassas bölgelerde denetim ve devriye faaliyetleri aralıksız sürdürerek orman yangınlarına karşı önlem alıyor. Denetimlerde asayiş ve trafik timleri tarafından araç, motosiklet ve yaya devriyeleriyle gerçekleştirilen kontrollerde araç içleri de sıkı şekilde aranıyor.

GİRİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Ekipler nem oranının da yüzde 10'lara düştüğüne dikkat çekerek ormanlık alanlarda en küçük ihmale karşı en sıkı önlemler aldıklarını kaydetti. Denetimleri aralıksız süreceğine vurgu yapan görevliler, "Denetimlerde genel asayişin sağlanması, orman yangınlarına sebebiyet verebilecek risk unsurlarının tespit edilmesi, şüpheli şahıs ve araçların kontrolü ile vatandaşların alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirilmesine yönelik faaliyetler icra edilmektedir." denildi. Tarım ve Orman Bakanlığı jandarmanın Türkiye genelinde yaptığı uygulama ile yaşanacak olumsuzların önüne geçildiğini kaydetti.