Haberler Yaşam Haberleri Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 9.3.2022 11:44 Son Güncelleme: 9.3.2022 12:05

Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Dinek Mahallesinde Ö.K.(34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 32 kök kenevir, 800 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli Ö.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kadarı da pes dedirtti! CHP'li Engin Altay kaçak villasına böyle kılıf uydurdu
Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Son dakika: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresi belli oldu...
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için 2 dünya devinin yaptığı teklifi açıkladı! Alex de Souza sözleri...
Hakan Çalhanoğlu’nun yıkıldığı geceye damga vurdu! Liverpool - Inter maçında dakikalar içerisinde her şey tersine döndü…
Son dakika: Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Rusya'ya enerji yaptırımını değerlendirdi: Arkasında dururlarsa...
Son dakika haberi: Spor yazarları MHK'nin hakem kararlarını değerlendirdi! "Şaibeli olan taraf..."
Semra Aysal cinayetinde korkunç detaylar! 3 saat bekledi, ortalık tenhalaşınca öldürdü
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'dan stokçulara ayçiçek yağı tepkisi!
Son dakika: FETÖ'cü hesaplar önce paylaştı, sonra sildi! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA