Alanya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçede uyuşturucu ticaretin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Dinek Mahallesinde Ö.K.(34) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 32 kök kenevir, 800 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli Ö.K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.