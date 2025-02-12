Alanya’da kafasına vurularak ölen gencin duruşması 4 buçuk saat sürdü

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde hafta sonu görülen ilk duruşmada 27 Nisan 2024 tarihinde Yunus Çelik'in ölümüne sebep olan 3 tutuklu 4 sanık duruşma salonunda hazır bulunurken mahkemede 8 tanık dinlendi. Alanya 3 Ağır Ceza Mahkemesinde Kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanıklar Ali Y, (21), Erol can T, (20), Onur G, (26) ve tutuksuz yargılanan Hüseyin D, (19). Alanya Adliyesi Koruma polis 'in yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan ilk duruşmaya ölen Yunus Çelik'in Ailesiyle avukatı katılırken mahkemede sanık avukatları hazır bulundu.

TAHTA İLE KAFASINA VURDUM KAÇTIM

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuklu sanık Ali Y, Kasten Öldürme suçundan yargılanıyorsun olay nasıl oldu sorması üzerine sanık,"Konaklı'da yarış sonrası arkadaşlarla Oba Mahallesine gittik yolda tanımadığım kişi bize ana avrat küfür ederek kask ile saldırıyordu bende tahta ile kafasına vurdum kaçtım. Daha sonra Onur'la kavga ediyorlardı şahsı vurarak yere düşürdü ölen kişinin göğsüne karnına başına tekme vurarak yere düşürdü. Bende tahta ile bel kısmına vurdu Çok pişmanım bu olayın olmasını hiç istemezdim" dedi.

SANIK EROL C. ÖLEN KİŞİYE TEKME ATMIŞ.

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde Yunus Çelik'i Kasten Öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık Erol C. mahkemede verdiği ifadesinde, "Hüseyin ile Konaklı'ya yarış için gittik. Yarış yaptıktan sonra gidiyorduk. Hüseyin'e telefon ettiler. Buraya gelin dediler. Bize de saldırıyordu küfür ediyordu, ben ve Hasan'la kaçıyorduk tek motor halinde Ali ile Onur vardı, ben tekme attım omuz bölgesine elimle vurdum, şahsa tekme attım. Arkadaşımı ve kendimi korumak amacıyla savundum daha sonra Güller pınarı mahallesine gittim. Daha sonra Oba Mahallesine gittim şahıs yerde yoktu. Bu olay 10 ayı geçti. Öldürmeye kast etmedim Kendimi korudum". Dedi.

SIRTINA VURDUM YERDEYKEN TEKME ATTIM

Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde Yunus Çelik'i Kasten Öldürme suçundan tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin D. Mahkemede verdiği ifadesinde şunları söyledi, "Yanımda Emirhan ile Yakup vardı, maktul bize hakaret etti, polisi Yakup aradı, maktul kaskı savurdu bende sırtından vurdum. Yerdeyken tekme attım vurduğum için pişmanım. Sopayı gördük kanlı olan Ali Can kanlı olan sopayı yere bıraktı. Yoldan geçen araçlar bize az kalsın çarpıyordu. Maktül neden üzerimize geliyor dedik."

AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Alanya 3.Ağır ceza Mahkemesinde Yunus Çelik'i Kasten Öldürme suçundan tutuklu yargılanan sanık Onur C, duruşmada verdiği ifadesinde şunları söyledi, "Ali bana adamın kaskla saldırıyor dedi ileri gitme dedi. Size de saldırır dedi. kask Ali'ye geldi. yerde sopa vardı sopayı aldım karnına eline beline vurdum birkaç tane tekme attım, bana senin anını sinkaf ederim dedi öldürme kastım yoktu, benim iki tane çocuğum var evde bekleyen ailem var" dedi. Mahkeme Başkanı sanık Onur C, "Sen çok küfür yediğin için mi vurdun" dedi. Sanık, "Ben vurmazsam o bana vuracaktı herkes vurdu, niyetim kasten öldürmek değildi, adamı tanımam. Kavga ettiğim için çok pişmanım. Ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

ANNE, "BİZE ÖLEN OĞLUM BAKIYORDU"

Duruşmaya katılan gözü yaşlı anne Naciye Çelik verdiği ifadesinde, Bu oğlum benim en küçük çocuklarımdan en sonuydu. Bize Yunus oğlum bakıyordu, sabah namazına kalktım depodan bir hırıltı sesi duydum eşime haber verdim baktık oğlum Yunus yatıyordu. Eve çıkarttık. Üstünü başını değiştirdik. Oğlum dedim aç gözlerini dedim baktım gözlerine hiçbir değişiklik yoktu eşimle birlikte araçla hastaneye götürdük Tomografi çekilecek dediler. Sedye üzerinde oğlum yaşamını yitirdiğini söylediler. Oğlum kendi halinde bir insandı.Suçluların ortaya çıkmasını ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

BABA, "ADALETE GÜVENİYORUM"

Duruşmaya katılan Baba Selahaddin Çelik mahkemede oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 3 tutuklu 1 tutuksuz sanıklar için, "Bunlar çete gibi suçlular cezasını çeksin suçsuz yere ölen oğlumun için adalete güveniyorum" dedi.

MAKTÜLE MOTOR ÜZERİNDEN SALDIRMIŞLAR

Mahkemede Ölen Yunus Çelik'in avukatı 3 tutuklu 1 tutuksuz sanıkların motor üzerinden saldırmaları kaldırımda ne işleri var ilk eylemi Ali yapıyor olayda sopa var Onur C. darp ve kafasına yumruk atıyor. Şahıslar motor üzerinden maktüle saldırıyorlar Hüseyin D. "Tutuksuz haline itiraz ediyorum. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederim" dedi.

SANIK AVUKATLARI TAHLİYE İSTEDİ

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde Yunus Çelik 'i Kasten Öldürme suçundan 3 sanık tutuklu ve 1 sanığın tutuksuz yargılandığı davada sanık avukatları müvekkillerinin öldürme kastının olmadığını tutuklulukta geçirdikleri göz önüne alınarak tahliyelerini talep ettiler.

MAHKEMEDE 8 TANIK DİNLENDİ

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesinde Yunus Çelik'in öldürülmesi olayında 8 tanık olan Jandarma Uzman Özgür T, olaya tanık olanlar Aykut K, Emirhan Ö, Hasan G, Erol Yakup Y, Mustafa Uysal T, Sami A ve Yakup G, duruşmada tanık olarak dinlendiler.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 3.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti: Olayda Alanya Aile ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına acil servis ihbarda bulunan kişilerin telefon kayıtlarının tespit edilerek mahkemeye gönderilmesine, Dosya içindeki belgelerin Uzman kişiye tebliğ edilmesine ayrı rapor düzenlenmesine, Adli Tıp 1'nci İhtisas kurumundan yazı istenmesine 3 Tutuklu sanık olan Ali Y, Erol can T, Onur G, tutukluluk hallerinin devamına, Hüseyin D. Tutuksuz yargılanmasına duruşmanın 25 Nisan tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 27 Nisan 2024 tarihinde saat: 23:00 sıralarında meydana gelen olayda Yunus Çelik'i yolda kafasına vücudun çeşitli yerlerine tekme ve sopayla kafasına vurduktan sonra kaçtıkları iddia edildi. Hastanede ölen 31 yaşındaki Yunus Çelik'in kamera görüntülerinden yola çıkılarak Yunus Çelik'i darp ederek ölümüne sebep olan şüpheliler Ali Y, Erol Can T, Hüseyin D, ve Onur G, 3 gün sonra 30 Nisan 2024 tarihinde çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece Ali Y, Erol can T, ve Onur G. tutuklanırken Hüseyin D. İse Adli Kontrol şartıyla serbest kalmıştı.