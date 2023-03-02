Alanya’da kahreden kaza! 3 depremzede hayatını kaybetti: Sürücü gözaltına alındı

Kaza Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi kavşağında meydana geldi. Gazipaşa istikametinden gelen T.E. (30) idaresindeki 07 NT 799 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan dönmeye çalışan Emin Zan kontrolündeki 31 YD 233 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İnci Güler ve Başak Güler yola savrularak otomobilde bulunan Ali Can Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan da yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılardan İnci Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan Başak Güler, Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan, Ali Can Güler ve Melis Bade Zan hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Başak Güler ve Ali Can Güler hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından hafif ticari araç sürücüsü T.E. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan vefat edenler ve yaralananların kısa bir süre önce depremden dolayı Hatay'ın Defne İlçesinden Alanya'ya konaklamak için geldikleri öğrenildi.