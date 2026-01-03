Alanya’da kamyonun çarptığı öğrenci kurtarılamadı

Alanya İlçesi Konaklı Mahallesinde meydana gelen kazada 11'nci sınıf öğrencisi Hayri Mert Hastürk'ün kullandığı motosiklet gece saatlerinde sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen kamyonun altında kaldı. Kazada ağır yaralanan Hastürk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastane kaldırıldı. Hastürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlayan jandarma ekipleri kamyon şoförünü gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından kamyon şoförü adliyeye sevk edildi.