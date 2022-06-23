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Giriş Tarihi: 23.6.2022 18:09 Son Güncelleme: 23.6.2022 19:13

Alanya'da kayıp emlakçı toprağın altında gömülü bulundu

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kayıp emlakçı toprağın altında gömülü bulundu

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 18 gündür kayıp olan emlakçı Ahmet Ataoğlu’nun (34) cansız bedeni ormanlık alanda gömülmüş olarak bulundu.

Antalya'nın Alanya İlçesinde 5 Haziran tarihinde evden çıkarak bir daha haber alınamayan Ahmet Ataoğlu, polis ve ailesi tarafından her yerde aranıyordu. Emlakçı Ahmet Ataoğlu'nun son görüldüğü Büyükhasbahçe Mahallesi'nde araştırma yapan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, toprak altına gömülmüş bir ceset olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgeye gelen Cumhuriyet Savcısı da incelemelerde bulundu. Çalışmaların devam ettiği alanda geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Yapılan 1 saatlik kazı çalışmalanın ardından ceset toprağın altından çıkarıldı.

Ahmet Ataoğlu'na ait olduğu öğrenilen cesetin kesin ölüm nedeninin belli olması için Antalya Tıp Kurumu'na gönderilecek. Ataoğlu'nun ailesi de acı haberi aldıktan sonra olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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Alanya'da kayıp emlakçı toprağın altında gömülü bulundu
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