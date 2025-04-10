Alanya’da korkunç cinayet duruşması ertelendi

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen Kasten Öldürme suçundan tutuksuz yargılanan sanık İsmet Y, duruşmada sanık sandalyesinde hazır bulundu.

ANNE OĞLUM ÖLELİ 3 SENE OLDU

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada otomobille ezilerek ölen Engin Köse'nin annesi ise Oğlum öleli 3 sene oldu. Bu sanıktan davacı ve şikâyetçiyim cezalandırılmasını istiyorum dedi

DURUŞMADA PİŞMANIM DEDİ

Duruşmada sanık sandalyesinde hazır bulunan sanık İsmet Y. İfadesinde bu olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek daha önce verdiğim ifadeler doğrudur dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI SANIK TUTUKLANSIN

Duruşmada ölen Engin Köse'nin avukatı olayda Kolluk kuvvetlerinin ihlali olduğu raporların gelmediğini ifade ederek Sanığın daha önce mahkemeye gelmediği tutuklanmasını talep etti

DURUŞMA ERTELENDİ

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Kasten Öldürme suçundan tutuksuz yargılanan sanık İsmet Y, tutuksuz olarak yargılanmasına, Olayda raporların ulaşması için Kolluk kuvvetlerine yazıyla bildirilmesine, eksiklerin giderilmesi için duruşmanın 10 Temmuz tarihine ertelenmesine karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

21 Haziran 2022 tarihinde Avsallar Mahallesi Saat Kulesi civarındaki bankta oturan İsmet Y, arkadaşları Önder G, Alparslan Ö ve Ahmet T. D ile birlikte otururken başka bir bankta bulunan Engin Köse. ile Önder G, laf atma atması üzerine birbirleriyle başlayan tartışmanın büyümesi sonrası Önder'e saldırdı. Bu esnada vatandaşların araya girmesi üzerine Önder Olay yerinden kaçarak markete sığındı. Bir süre sonra İsmet Y, 06 EF 7237 sayılı plakalı aracıyla Önder'i araca aldıktan sonra

Engin Köse'yi gören İsmet Y, Engin üzerine sürerek Engine çarptı, Engin'in yere düşmesiyle üzerine geri gelerek araçla geçtikten sonra ileri giderek Engin üzerinden tekrar geçtikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Yerde ağır yaralı olarak yatan Engin Köse çağırılan 112 acil ambulansla Özel Hastanede tedavi altına alınan Engin Köse 25. Haziran tarihinde yaşamını kaybetti

Aracıyla ezerek Engin Köse'nin ölümüne sebep olan şüpheli İsmet Y, Jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.