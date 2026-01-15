Alanya’da küfürlü cinayete 60 yıl hapis

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Kasten öldürmeden tutuklu yargılanan Baba Hüseyin P. oğlu Hasan P. duruşmada hazır edilirken tutuksuz yargılanan Anne Safiye P. duruşmaya katılmayarak avukatı katıldı. Alanya'da 27 Haziran 2024 Tarihinde Tosmur Mahallesinde Restoran önünde çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Taşer'in öldüğü Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz mahkemede Kasten Öldürme suçundan tutuklu yargılanan Baba Hüseyin, Oğlu Hasan P. Alanya L. Tipi Kapalı cezaevinden Jandarma Kolluk görevlilerince salonda hazır edilirken tutuksuz yargılanan sanık Anne Safiye P. katılmazken sanık avukatları ve mağdur avukatı katıldı.

OĞLU HASAN, "ANNEME KÜFÜR ETTİLER"

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma salonunda hazır edilen tutuklu sanık Hasan P. mahkemede olay günü, Okurcalardaki su sporlarında çalıştığını o gün çamaşırlarını yıkatmak için eve geldiğini, aşağıda bağırmalarda annesine küfür ettiklerini duyması üzerine inerek kalabalığın arasına girerek annesine küfür edenlerden birisine yumruk vurduktan sonra kendisine 15-20 kişinin saldırdığını söyledi kavga ettikleri kişileri tanımadığını söyleyerek beraatini istedi.

BABA HÜSEYİN "EŞİMİ VE OĞLUMU KURTARMAK İÇİN BIÇAK SALLADIM"

Duruşmada konuşan Baba Hüseyin P. "Kavgada hiç tanımadığım kişiler birden etrafımı sararak bana saldırmaya başladılar kavgada eşimi ve oğlumu kurtarmak için belimden çıkarttığım bıçağı salladım kime geldiğimi bilmiyorum. Benim tedavim vardı o gün doktora bile gidemedim sağ ağayım kesildi". Dedi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti anne Safiye P. Beraatine, Mehmet Taşer'in öldüğü Hüseyin Taşer ve Abdullah Sönmez yaralandığı kavgada Hüseyin ve Oğlu Hasan P. Önce Ağırlaştırılmış Hapis cezasıyla cezalandırılmasına, haksız tahrik suçundan indirim yapılarak 16'şer yıl, Abdullah Sönmez'e karşı işlediği suçtan 6'şer yıl 9'ar ay ve Hüseyin Taşer'e karşı işledikleri suçtan ise 7'şer yıl 9'şar ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Bu sonuçla Baba Hüseyin ve Oğlu Hasan P. toplam 30'ar yıl 3'er ay hapis cezasına çaptırıldılar.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 27 Haziran 2024 tarihinde Tosmur Mahallesi Dim çayı Caddesi'nde yaşandı. Baba ve oğul oldukları öğrenilen Hüseyin P. ve Hasan P. ile Mehmet Taşer, Hüseyin Taşer ve Abdullah Solmaz arasında sitenin kullanım alanı sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Taşer, kardeşi Hüseyin T. (36) ve Abdullah S. (41) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Taşer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, baba ve oğlunu gözaltına aldı. Olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin P ve Hasan P. ile anne Safiye P. karakolda ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Baba Hüseyin, Oğlu Hasan ve Anne Safiye P. tutuklanmıştı.