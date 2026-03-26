Alanya'da Mart ayında deniz keyfi
Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçülmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na akın etti.

İHA
Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sahile gelirken, plajda yoğunluk oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, güneşlenenler ve denize girenler renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte özellikle turistler denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar serin sayılabilecek deniz suyuna rağmen Akdeniz'in mavi sularına girerek yüzmenin keyfini yaşadı. Kimileri sahilde şezlonglarda güneşlenirken, bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardı.

Öte yandan, sahilin farklı noktalarında balık tutmayı tercih eden vatandaşlar da objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını çıkarmak için sahile gelen Doğan Karakoyun (33) ''Alanya her zamanki gibi çok güzel. Kışı ve yazı ayrı güzel. Yılın 7-8 ayı Alanya'da denize girilir. Kleopatra her zamanki gibi. İnsanlar güneşi gördüğü zaman ve dalgaların olmadığı zaman denize girer, güneşlenir. Bu coğrafya turizmden ekmek yiyor. Orta Doğu'da ki savaştan korkmasınlar. Yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerimizi Alanya'ya bekliyoruz'' dedi.

