Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sahile gelirken, plajda yoğunluk oluştu. Sahil bandında yürüyüş yapanlar, güneşlenenler ve denize girenler renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte özellikle turistler denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar serin sayılabilecek deniz suyuna rağmen Akdeniz'in mavi sularına girerek yüzmenin keyfini yaşadı. Kimileri sahilde şezlonglarda güneşlenirken, bazı aileler ise çocuklarıyla birlikte vakit geçirerek güzel havanın tadını çıkardı.

Alanya'da Mart ayında deniz keyfi



Öte yandan, sahilin farklı noktalarında balık tutmayı tercih eden vatandaşlar da objektiflere yansıdı. Güzel havanın tadını çıkarmak için sahile gelen Doğan Karakoyun (33) ''Alanya her zamanki gibi çok güzel. Kışı ve yazı ayrı güzel. Yılın 7-8 ayı Alanya'da denize girilir. Kleopatra her zamanki gibi. İnsanlar güneşi gördüğü zaman ve dalgaların olmadığı zaman denize girer, güneşlenir. Bu coğrafya turizmden ekmek yiyor. Orta Doğu'da ki savaştan korkmasınlar. Yurt içi ve yurt dışından gelecek misafirlerimizi Alanya'ya bekliyoruz'' dedi.