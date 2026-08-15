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Giriş Tarihi: 15.08.2026 17:27

Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı! 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Arkasındaki yolcu ise yaralandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı! 1 ölü
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Antalya'nın Alanya ilçesinin Bayır Mahallesi'nde meydana gelen kaza. Edinilen bilgilere göre, Selahattin Boz (26) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, motosiklet sürücüsü Selahattin Boz'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan motosikletteki A.D. (51) ise olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun takip edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANTALYA

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Alanya’da motosiklet uçuruma yuvarlandı! 1 ölü
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