Alanya’da öğrencisini taciz eden öğretmen tutuklandı

Olay, Antalya'nın Alanya İlçesi İnce kum Mahallesi'nde meydana geldi. Kırıkkale'de bir turizm okulunda eğitim gören öğrencileriyle birlikte staj yapmak amacıyla Alanya'da bulunan bir otele gelen öğretmen Mehmet T. (39), iddiaya göre kız öğrencisine cinsel tacizde bulundu.

Öğrencinin şikayet etmesi üzerine harekete geçen İnce kum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüpheli öğretmen Mehmet T. gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan ve ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Alanya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'cinsel taciz' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör