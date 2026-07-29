Alanya’da orman ve tarım alanları alevlere teslim oldu

Yangın, saat 03.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede bulunan muz seralarına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi.Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter de destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangında yaklaşık 17 hektarlık alan zarar gördü. Bunun 3 hektarını ormanlık alan, 14 hektarını ise zirai alan oluşturdu. Alevlerin sıçradığı muz seralarında naylon örtülerin bir kısmı yanarken, seralarda maddi hasar meydana geldi.Yangına 9 arazöz, 5 su tankeri, 10 pikap, Alanya Belediyesi'ne ait 9 su tankeri, 57 orman personeli, Alanya Belediyesi'nden 20 personel ve 1 helikopter ile müdahale edildi.