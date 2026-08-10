Alanya’da orman yangını: 7 dönüm alan zarar gördü

Yangın, saat 04.00 sıralarında Gözüküçüklü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.